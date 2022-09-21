توسع رقعة احتجاجات إيران في المدن الرئيسة

موجة من الغضب اجتاحت مدن ايران الرئيسة إثر مقتل الشابة الإيرانية مهسا أميني، وتصاعدت وتيرة الإدانة الدولية والمحلية تجاه "شرطة الأخلاق" الإيرانية التي تثير أفعالها الجدل بعد تظاهراتٍ في مدن إيرانية عدة احتجاجاً على وفاة شابة بعد توقيفها واتساع رقعة الاحتجاجات إثر ذلك، خصوصا أن التظاهرات انتقلت إلى "بازار طهران" الذي يعد المحرّك التاريخي للاحتجاجات في البلاد، حيث واجهت قوات الأمن المتظاهرين بالعنف، الأمر الذي أثار حفيظة الأمم المتحدة وندّدت به واشنطن وفرنسا.