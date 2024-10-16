الجيش الروسي يواصل الزحف.. السيطرة على بلدتَيْن جديدتين وتعطيل دفاعات أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تمكّنت من السيطرة على بلدتَيْ: نيفسكويه في لوغانسك، وكراسني يار في دونيتسك، ضمن عملياتها العسكرية المستمرة.
وذكرت الوزارة أن القوات الأوكرانية تكبَّدت خسائر جسيمة بلغت نحو 465 جنديًّا، و3 مركبات مدرعة، بينها مركبة مصنوعة في تركيا.
وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز": أنّ وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية واصلت التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، وصدّت 7 هجمات، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 710 عسكريين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع "هاوتزر إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، خلال الـ24 ساعة.
في غضون ذلك أصدرت السلطاتُ الأوكرانية أوامرَ بإخلاء مدينة كوبيانسك و3 تجمعات سكنية في مقاطعة خاركيف شمال شرقي البلاد، مع اقتراب القوات الروسية وصعوبة تقديم الخدمات مع حلول الشتاء.