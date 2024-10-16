الجيش الروسي يواصل الزحف.. السيطرة على بلدتَيْن جديدتين وتعطيل دفاعات أوكرانيا

وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية، وفقًا لما ذكرته "سكاي نيوز": أنّ وحدات من قوات مجموعة الجنوب الروسية واصلت التقدم في أعماق الدفاعات الأوكرانية، وصدّت 7 هجمات، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 710 عسكريين، وشاحنتين صغيرتين، ومدفع "هاوتزر إم 777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، خلال الـ24 ساعة.