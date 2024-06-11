عن إدانة ابن "بايدن".. حملة "ترامب": الحكم إلهاء عن جرائم حقيقية للعائلة

اعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء) أن حكم الإدانة في محاكمة هانتر بايدن ابن الرئيس جو بايدن بشأن الأسلحة النارية يعد "إلهاء عن الجرائم الحقيقية لعائلة بايدن".
وقالت كارولين ليفيت السكرتيرة الصحفية الوطنية لحملة "ترامب"، في بيان: "لم تكن هذه المحاكمة سوى إلهاء عن الجرائم الحقيقية لعائلة بايدن، التي جمعت عشرات الملايين من الدولارات من الصين وروسيا وأوكرانيا"، وفقًا لـ"فوكس نيوز" الأمريكية.
وأضافت كارولين ليفيت: "إن حكم جو بايدن الفاسد على إمبراطورية عائلة بايدن الإجرامية سينتهي في 5 نوفمبر، ولن يقوم أي عضو من عائلة بايدن أبدًا ببيع الوصول إلى الحكومة من أجل الربح الشخصي".
ووُجد أن هانتر بايدن مذنب بالإدلاء ببيان كاذب في شراء سلاح ناري، والإدلاء ببيان كاذب يتعلق بالمعلومات المطلوب الاحتفاظ بها من قِبل تاجر أسلحة مرخص من قِبل الحكومة الفيدرالية، وحيازة سلاح ناري من قِبل شخص مدمن على المخدرات أو يتعاطاها بشكل غير قانوني.
وعمل المدعون العامون على إثبات أن هانتر بايدن كذب في نموذج للأسلحة النارية الفيدرالية، يُعرف باسم النموذج 4473 ATF، في أكتوبر 2018 عندما وضع علامة في مربع بعنوان "لا" عند سؤاله عما إذا كان مدمنًا على سلاح ناري أو مدمنًا على مواد خاضعة للرقابة.
وأدانت هيئة محلفين مكونة من 12 عضوًا في المحكمة الفيدرالية في ويلمنجتون بولاية ديلاوير المتهم بجميع التهم الثلاث الموجهة إليه، مما جعل هانتر بايدن أول ابن لرئيس أمريكي حالي يُدان بارتكاب جريمة.