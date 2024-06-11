عن إدانة ابن "بايدن".. حملة "ترامب": الحكم إلهاء عن جرائم حقيقية للعائلة

وعمل المدعون العامون على إثبات أن هانتر بايدن كذب في نموذج للأسلحة النارية الفيدرالية، يُعرف باسم النموذج 4473 ATF، في أكتوبر 2018 عندما وضع علامة في مربع بعنوان "لا" عند سؤاله عما إذا كان مدمنًا على سلاح ناري أو مدمنًا على مواد خاضعة للرقابة.