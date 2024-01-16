إسرائيل تشن 14 غارة على وادي السلوقي في جنوب لبنان

شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على جنوب لبنان، اليوم (الثلاثاء)، في وتيرة استهداف تعدّ الأعنف منذ بدء التصعيد مع "حزب الله" عبر الحدود على وقع الحرب في غزة.
وأوضح مصدر أمني في لبنان أن إسرائيل استهدفت وادي السلوقي بأكثر من 14 غارة، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف أن وتيرة القصف هي الأعنف على المكان ذاته منذ بدء المواجهات بين "حزب الله" وإسرائيل، غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة.
في السياق نفسه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قصف بالطيران والمدفعية العديد من الأهداف في وادي السلوقي في جنوب لبنان.