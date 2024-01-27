الصين وأمريكا تعقدان مباحثات استراتيجية ومثمرة

وتدهورت العلاقات الصينية-الأمريكية في السنوات الأخيرة بسبب قضايا عدة، مثل: وضع تايوان، والتجارة والتكنولوجيات الجديدة، وصراع البلدين على النفوذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي، وحقوق الإنسان.. غير أن البلدين يبدوان حريصَين على معاودة الحوار؛ إذ أوفدت واشنطن عددًا من كبار المسؤولين إلى بكين العام الماضي، وعُقد اجتماع في نوفمبر (تشرين الثاني) بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في كاليفورنيا.