الصين وأمريكا تعقدان مباحثات استراتيجية ومثمرة

وصفت بكين وواشنطن اليوم السبت المحادثات التي جرت في بانكوك بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان، التي تناولت خصوصًا تايوان، بأنها كانت صريحة وجوهرية.
وقالت وزارة الخارجية الصينية: "أجرى الجانبان مباحثات استراتيجية صريحة وموضوعية ومثمرة، وخصوصًا بشأن كيفية التعامل بشكل مناسب مع القضايا المهمة والحساسة في العلاقات الصينية-الأمريكية"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأوضحت الوزارة أن وانغ يي أكد لـ"ساليفان" أن "التحدي الأكبر الذي يواجه العلاقات الصينية-الأمريكية يتمثل في الحركة الداعية إلى استقلال تايوان، وعلى الولايات المتحدة أن تنفذ بشكل ملموس التزامها بعدم دعم استقلال تايوان، وتأييد إعادة التوحيد السلمي للصين مع الجزيرة.
من جانبه، ذكر البيت الأبيض أن اللقاء كان جزءًا من الجهود المبذولة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة، وإدارة المنافسة في العلاقات بين القوتين بشكل مسؤول.
وتدهورت العلاقات الصينية-الأمريكية في السنوات الأخيرة بسبب قضايا عدة، مثل: وضع تايوان، والتجارة والتكنولوجيات الجديدة، وصراع البلدين على النفوذ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي، وحقوق الإنسان.. غير أن البلدين يبدوان حريصَين على معاودة الحوار؛ إذ أوفدت واشنطن عددًا من كبار المسؤولين إلى بكين العام الماضي، وعُقد اجتماع في نوفمبر (تشرين الثاني) بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في كاليفورنيا.