رئيس بيلاروسيا: لن نتردد في استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم (الثلاثاء): "إن نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلاده يهدف لردع أي معتدٍ محتمل، وإنه لن يكون هناك أي تردد في استخدامها إذا لزم الأمر"، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء.