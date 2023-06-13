رئيس بيلاروسيا: لن نتردد في استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم (الثلاثاء): "إن نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلاده يهدف لردع أي معتدٍ محتمل، وإنه لن يكون هناك أي تردد في استخدامها إذا لزم الأمر"، بحسب ما نقلت "رويترز" عن وكالة "بيلتا" البيلاروسية للأنباء.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة الماضي، أن روسيا ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء بين السابع والثامن من يوليو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز منشآت تخزين خاصة.
واتفق "بوتين"، و"لوكاشينكو"، في وقت سابق على الخطة الخاصة بنشر صواريخ نووية قصيرة المدى على أراضي بيلاروسيا، الحليفة المقربة لموسكو، على أن تظل الصواريخ تحت القيادة الروسية.