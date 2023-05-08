غارات على مناطق حدودية مع سوريا

قالت وسائل إعلام أردنية، اليوم الإثنين، إن طائرات استهدفت بغارات مناطق حدودية مع سوريا، حيث سمع سكان في مناطق مختلفة من محافظة إربد أصوات انفجارات قوية فجراً.