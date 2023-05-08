غارات على مناطق حدودية مع سوريا

قالت وسائل إعلام أردنية، اليوم الإثنين، إن طائرات استهدفت بغارات مناطق حدودية مع سوريا، حيث سمع سكان في مناطق مختلفة من محافظة إربد أصوات انفجارات قوية فجراً.
ونقل موقع "خبرني" الأردني، عن السكان قولهم إنهم سمعوا أصوات طائرات حربية وانفجارات قوية لأكثر من 10 دقائق، في المناطق المحاذية للحدود السورية خلال ساعات الفجر الأولى.
كما نشر الموقع مقطع فيديو يظهر تحليق طائرات حربية في سماء مدينة الرمثا- شمالي الأردن، فجراً.
وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الطائرات الأردنية الحربية شنّت غارات على قرية خراب الشحم الحدودية في درعا وتلي الحارة والجموع مستهدفة "معملاً لتصنيع المخدرات ومعقلاً لإرهابيين".
وكانت عمّان قد هدّدت في وقتٍ سابقٍ بشن عملية عسكرية داخل سوريا في حال فشلت دمشق بالإيفاء بتعهداتها بوقف تدفق المخدرات نحو دول المنطقة.
لكن حتى اللحظة لم يصدر أيُّ إعلانٍ رسمي من جانب الحكومة الأردنية بشأن هذه الغارات.