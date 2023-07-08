وفد أوروبي يزور جنين.. و"بورغسدورف": إسرائيل لم تُمَيّز بين العسكريين والمدنيين

وضم الوفد نحو 30 ممثلًا لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا، وشملت زيارته تفقد الأضرار في مخيم جنين، والاطلاع على سير العمل في مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.