بعد إصابتهم.. محتجون إيرانيون يلجؤون للأطباء بأمريكا خوفاً من الاعتقال

وأكد أنه يحاول أولاً إحالتهم إلى الأطباء الذين يثق بهم في إيران، لكن إذا فشلوا في العثور على واحد، فإنه يحاول أن يرشدهم إلى أفضل العلاجات المنزلية التي يمكن أن يوصي بها. وتتراوح إصاباتهم بين كسور وإصابات خطيرة في الرأس بسبب القتال البدني، إلى حروق من الدرجتين الثانية والثالثة جراء الصعق الكهربائي، وكذلك الجروح الناتجة عن طلقات نارية.