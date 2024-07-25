"حان وقت تسليم الشعلة لجيل جديد".. هل كان خطاب "بايدن" بداية لوداع طويل؟

في خطاب من المكتب البيضاوي، قال الرئيس جو بايدن: "إنه حان الوقت لتسليم الشعلة إلى جيل جديد"، لكنه لم يقل شيئًا عن عمره أو قدرته، التي دفعت العديد من الديمقراطيين للتخلي عنه، كما قال: "لا شيء يمكن أن يقف في طريق الديمقراطية، وهذا يشمل الطموح الشخصي"، وكان "بايدن" يعلم دائمًا أنه سيلقي خطابًا مثل هذا. لكنه اعتقد، أو أمل، أن يكون ذلك بعد أكثر من أربع سنوات من الآن. ومع ذلك، على الرغم من أنه لم يكن تقنيًا خطاب وداع، مع بقاء ستة أشهر في المنصب والمزيد من العمل الرئاسي للقيام به، إلا أنه كان بداية الوداع الطويل لجو بايدن.
وخطاب "بايدن" للأمة من المكتب البيضاوي ليلة أمس كله "بايدن"، أحببته أم كرهته - الإشادة بالاستثنائية الأمريكية، استحضار العائلة، التفاخر الانتقائي بسجله، العبارات السامية المفضلة لديه حول "نقطة تحول" و"إنقاذ ديمقراطيتنا"، ونعم، الصوت الناعم المبحوح لرجل عجوز لم يعد يسيطر على الغرفة كما كان يفعل من قبل.
ومتحدثًا من مكتب الحزم في المكتب البيضاوي، دافع الرئيس "بايدن" عن سجله واحتفل بنائبة الرئيس، كامالا هاريس، قائلاً: "إنه حان الوقت لأصوات جديدة وأصغر سنًا لقيادة البلاد، وتعلمون، في الأسابيع الأخيرة، أصبح واضحًا لي أنني بحاجة إلى توحيد حزبي في هذا المسعى الحاسم. أعتقد أن سجلي كرئيس، وقيادتي في العالم، ورؤيتي لمستقبل أمريكا كلها تستحق فترة ثانية. لكن لا شيء، لا شيء يمكن أن يقف في طريق إنقاذ ديمقراطيتنا. وهذا يشمل الطموح الشخصي. لذلك قررت أن أفضل طريق للمضي قدمًا هو تسليم الشعلة إلى جيل جديد. تعلمون، هناك وقت ومكان لسنوات طويلة من الخبرة في الحياة العامة. هناك أيضًا وقت ومكان لأصوات جديدة. أصوات جديدة. نعم، أصوات أصغر سنًا".
وأعرب عن شكره لنائبة الرئيس العظيمة كامالا هاريس، قائلاً: "إنها ذات خبرة. إنها قوية. إنها قادرة. لقد كانت شريكة رائعة لي وقائدة لبلدنا. في أي مكان آخر على الأرض لا يمكن لطفل يعاني من التأتأة من أصول متواضعة في سكرانتون، بنسلفانيا، وكلايمونت، ديلاوير، أن يجلس يومًا ما خلف مكتب الحزم في المكتب البيضاوي كرئيس للولايات المتحدة. لكن ها أنا ذا. آمل أن يكون لديكم فكرة عن مدى امتناني لكم جميعًا. الشيء العظيم في أمريكا هو أن الملوك والديكتاتوريين لا يحكمون هنا. الشعب هو من يحكم. التاريخ بين أيديكم. القوة بين أيديكم. فكرة أمريكا بين أيديكم". ودعا الأميركيين إلى الحفاظ على الإيمان، وقال: "حافظوا على الإيمان، وتذكروا من نحن. نحن الولايات المتحدة الأمريكية. وببساطة لا يوجد شيء، لا شيء يتجاوز قدرتنا عندما نفعله معًا. لذا دعونا نتصرف معًا. لنحافظ على ديمقراطيتنا. بارك الله فيكم جميعًا. وليحمي الله قواتنا".