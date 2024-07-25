"حان وقت تسليم الشعلة لجيل جديد".. هل كان خطاب "بايدن" بداية لوداع طويل؟

وأعرب عن شكره لنائبة الرئيس العظيمة كامالا هاريس، قائلاً: "إنها ذات خبرة. إنها قوية. إنها قادرة. لقد كانت شريكة رائعة لي وقائدة لبلدنا. في أي مكان آخر على الأرض لا يمكن لطفل يعاني من التأتأة من أصول متواضعة في سكرانتون، بنسلفانيا، وكلايمونت، ديلاوير، أن يجلس يومًا ما خلف مكتب الحزم في المكتب البيضاوي كرئيس للولايات المتحدة. لكن ها أنا ذا. آمل أن يكون لديكم فكرة عن مدى امتناني لكم جميعًا. الشيء العظيم في أمريكا هو أن الملوك والديكتاتوريين لا يحكمون هنا. الشعب هو من يحكم. التاريخ بين أيديكم. القوة بين أيديكم. فكرة أمريكا بين أيديكم". ودعا الأميركيين إلى الحفاظ على الإيمان، وقال: "حافظوا على الإيمان، وتذكروا من نحن. نحن الولايات المتحدة الأمريكية. وببساطة لا يوجد شيء، لا شيء يتجاوز قدرتنا عندما نفعله معًا. لذا دعونا نتصرف معًا. لنحافظ على ديمقراطيتنا. بارك الله فيكم جميعًا. وليحمي الله قواتنا".