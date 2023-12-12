الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الثلاثاء بـ"وقف إطلاق نار إنساني" في غزة.
وبعد أكثر من مرور شهرين على اندلاع الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على القطاع المحاصر يواصل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء قصفه العنيف على غزة، وتدفع الاشتباكات المدنيين إلى نزوح مستمر في ظروف إنسانية بائسة، وصفها مسؤول أممي بأنها "جحيم على الأرض" مع استمرار الحرب.
وشبّه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني الوضع في غزة بأنه "جحيم على الأرض"، ووصف بـ"المروع" تسجيلاً مصورًا، يظهر نسف مدرسة تابعة للوكالة.
وأكد لازاريني على منصة إكس أن جميع المرافق العامة، ومن بينها المستشفيات ومدارس الأمم المتحدة، يحميها القانون الدولي، وفقًا لـ"العربية نت".
ووفقًا لأحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة، أدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 18412 شخصًا، نحو 70 في المئة منهم نساء وأطفال.
ويأتي هذا بينما اقتحمت قوات إسرائيلية مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع.
وقال المتحدث أشرف القدرة في بيان إن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه أيامًا عدة.
وأضاف القدرة بأنها تقوم في هذه الأثناء بتجميع الذكور، بمن فيهم الطواقم الطبية في ساحة المستشفى، وسط خشية من اعتقالهم واعتقال الطواقم الطبية، أو تصفيتهم.