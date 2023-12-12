الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

وبعد أكثر من مرور شهرين على اندلاع الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة حماس على القطاع المحاصر يواصل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء قصفه العنيف على غزة، وتدفع الاشتباكات المدنيين إلى نزوح مستمر في ظروف إنسانية بائسة، وصفها مسؤول أممي بأنها "جحيم على الأرض" مع استمرار الحرب.