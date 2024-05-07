وكالات الأمم المتحدة: المساعدات محجوبة عن غزة بعد إغلاق إسرائيل المعبرين الرئيسيين

أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أن المعبرين الرئيسيين إلى قطاع غزة ما زالا مغلقين، مما يحجب المساعدات الخارجية فعليا عن القطاع الذي لا يوجد به سوى عدد قليل للغاية من المتاجر.