"فلسطينيون عراة تمامًا".. تقرير حقوقي حول انتهاكات إسرائيلية ترتقي لجريمة حرب

وفي كثير من الحالات جُرد المحتجزون من ملابسهم، أحيانًا بالكامل، ثم التُقطت لهم صور أو فيديوهات، ونشرها جنود إسرائيليون، أو وسائل إعلام، أو نشطاء، بحسب المنظمة الحقوقية.