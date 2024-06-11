قوات الدفاع في مالاوي تواصل البحث عن طائرة نائب الرئيس المختفية

تواصل قوات الدفاع في مالاوي، بمشاركة أكثر من 200 جندي، في البحث عن الطائرة التي كان يستقلها نائب الرئيس وتسعة آخرون، بعدما اختفت أمس الإثنين.
وقال قائد قوات الدفاع في مالاوي، الجنرال بول فالنتينو فيري؛ إن "الجنود يقومون بتمشيط غابة تشيكانجاوا (شمالي الدولة الإفريقية)، وتبلغ مساحتها 50 ألف هكتار بحثاً عن الطائرة المفقودة التي تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما وتسعة آخرين".
وأضاف، وفق "روسيا اليوم"، أن "عمليات البحث والإنقاذ تعرقلت بسبب الغابات الكثيفة والضباب؛ ما أثر في الرؤية الأرضية، لكن لا تزال مستمرة".
ولا يزال جيش مالاوي يبحث عن الطائرة، ويطلب من الناس "عدم نشر معلومات مضللة".
وفي وقتٍ سابقٍ، ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه "تم العثور على حطام الطائرة في الغابة ولم يكن هناك ناجون".
وكانت رئاسة جمهورية مالاوي قد أعلنت أمس الإثنين، اختفاء الطائرة التي كانت تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما؛ و9 أشخاص آخرين من على شاشات الرادار.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن "طائرة تابعة لقوات المسلحة اختفت من على شاشات الرادار" بعد مغادرتها العاصمة ليلونغوي الدولي.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن "المخاوف من وفاة نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما؛ أثناء هبوط اضطراري في غابة تشيكانجاوا تتزايد بعد أن فشلت مروحيته في الهبوط في المطار صباح الإثنين".