مسؤولون إسرائيليون: هجماتنا على "حزب الله" حققت أهدافًا قصيرة الأجل ولا توجد إستراتيجية واضحة

وقد أدى ذلك إلى أسبوع مذهل من الهجمات في لبنان، فقد فجرت "إسرائيل" أجهزة إلكترونية وزعها "حزب الله"، ما أدى إلى مقتل العشرات وجرح آلاف آخرين، ثم اغتالت مجموعة من قادته العسكريين في غارة جوية بالقرب من بيروت، وفي يوم الاثنين، أدّت موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت أجزاء من البلاد حيث يسيطر "حزب الله" إلى مقتل مئات الأشخاص.