قتيل و8 مصابين في هجوم مسلح على مزار ديني في شيراز جنوبي إيران

قُتل شخص وأصيب 8 في هجوم مسلح استهدف مرقدًا دينيًا في مدينة شيراز جنوبي إيران، اليوم الأحد، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف المزار نفسه خلال أقل من عام ، حسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".
وفي التفاصيل، كانت حصيلة أعلنتها الوكالة في وقت سابق أشارت إلى 4 قتلى، في "هجوم إرهابي شنه مسلحان على مرقد شاه شيراغ"، لكن الوكالة عدلت تقريرها مشيرة إلى أن الهجوم نفذه مسلح واحد، وأن الحصيلة قتيل و8 جرحى.
ونقلت "إرنا" عن إسماعيل غزال سوفلا نائب محافظ فارس، قوله: "قُتل شخص وأُصيب 8 آخرون في الهجوم"، وأضاف أن الجرحى "نقلوا إلى مراكز طبية ويخضعون للعلاج".
وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي سيارات إسعاف تهرع إلى الضريح، بينما لم تتبن الهجوم أي جهة في الحال، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
ويعد ذلك ثاني هجوم يستهدف الضريح في أقل من عام، ويعد هذا المرقد من أهم المزارات الشيعية في إيران.
وفي أكتوبر 2022، قُتل 13 شخصًا وأُصيب 30 في هجوم مسلح استهدف المزار نفسه، ويومها أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.
وفي يوليو الماضي، قال موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطات القضائية الإيرانية إن رجلين أعدما شنقًا في ساحة عامة لضلوعهما في الهجوم على الضريح في شيراز.
ولم يحدد الموقع جنسية الرجلين، علمًا بأن السلطات أعلنت في أعقاب الهجوم أن أجانب من جنسيات عدة، من بينهم أفغان، متورطون في الهجوم.
وفي نوفمبر، أعلنت طهران توقيف 26 "إرهابيًا تكفيريًا" من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان لصلاتهم بالهجوم.