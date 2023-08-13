قتيل و8 مصابين في هجوم مسلح على مزار ديني في شيراز جنوبي إيران

قُتل شخص وأصيب 8 في هجوم مسلح استهدف مرقدًا دينيًا في مدينة شيراز جنوبي إيران، اليوم الأحد، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف المزار نفسه خلال أقل من عام ، حسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا".