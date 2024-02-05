"غوتيريش" يعين مجموعة مستقلة لتقييم عمل "الأونروا"

وبيّنت المنظمة أنه من المتوقع أن يكتمل التقرير النهائي لمجموعة المراجعة بحلول أواخر إبريل (نيسان) المقبل، وأنها ستنظر في مدى كفاءة آليات وإجراءات الوكالة لضمان الحياد، والرد على ادعاءات حدوث انتهاكات، وستجري بالتوازي مع تحقيق يجريه مكتب أممي بعد اتهامات إسرائيل بتورط 12 من موظفي "الأونروا" في هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول).