"غوتيريش" يعين مجموعة مستقلة لتقييم عمل "الأونروا"

عيّن الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الاثنين) مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم جهود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيما يتصل بضمان حياد عمل الوكالة.
وأوضحت المنظمة في بيان، أن مجموعة مراجعة عمل "الأونروا" تترأسها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، وتعمل مع 3 منظمات، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت أن المجموعة ستبدأ عملها في 14 فبراير (شباط) الحالي، ومن المتوقع أن تقدم تقريرًا مؤقتًا إلى "غوتيريش" أواخر مارس (آذار) المقبل.
وبيّنت المنظمة أنه من المتوقع أن يكتمل التقرير النهائي لمجموعة المراجعة بحلول أواخر إبريل (نيسان) المقبل، وأنها ستنظر في مدى كفاءة آليات وإجراءات الوكالة لضمان الحياد، والرد على ادعاءات حدوث انتهاكات، وستجري بالتوازي مع تحقيق يجريه مكتب أممي بعد اتهامات إسرائيل بتورط 12 من موظفي "الأونروا" في هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول).