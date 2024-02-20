"خسرانه سيقود للترحيل".. محكمة بريطانية تنظر الطعن الأخير لمؤسس "ويكيليكس" ضد تسليمه لأميركا

تبدأ المحكمة العليا في لندن، اليوم (الثلاثاء)، النظر في الطعن الأخير المقدم من مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج ضد قرار تسليمه للولايات المتحدة التي تسعى لمحاكمته بتهم تتعلق بنشر ملفات عسكرية ودبلوماسية سرية.
وتقترب الإجراءات القانونية المطولة في المحاكم البريطانية من نهايتها، بعد أن خسر "أسانج" قرارات قضائية متتالية في السنوات الأخيرة.
وإذا ما وافقت المحكمة على الطعن في ختام الجلسات المتوقع أن تستمر يومين، فستكون أمام "أسانج" فرصة أخرى لعرض قضيته أمام محكمة في لندن مع تحديد موعد لجلسة كاملة، أما إذا خسر الطعن فسيكون قد استنفد كافة الطعون في المملكة المتحدة وسيدخل في عملية الترحيل، علماً بأن فريقه القانوني ألمح إلى أنه سيستأنف القرار أمام محاكم أوروبية.
وكانت زوجته ستيلا أسانج قد قالت لإذاعة "بي بي سي" أمس: "يوم غد وبعد غد سيحددان ما إذا كان سيعيش أو سيموت، ومن الواضح أنه في وضع جسدي وعقلي صعب جدًا".
و"أسانج" موقوف في سجن بلمارش الشديد الحراسة بجنوب شرق لندن منذ أبريل (نيسان) 2019، واعتقل بعد سبع سنوات أمضاها في سفارة الإكوادور في لندن.
وتطالب واشنطن بتسليمها "أسانج"، بعدما وجهت له مرات عدة اتهامات بين الأعوام 2018 و2020 على خلفية نشر "ويكيليكس" في 2010 ملفات تتعلق بالحربين بقيادة أميركية في العراق وأفغانستان.