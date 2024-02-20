"خسرانه سيقود للترحيل".. محكمة بريطانية تنظر الطعن الأخير لمؤسس "ويكيليكس" ضد تسليمه لأميركا

وإذا ما وافقت المحكمة على الطعن في ختام الجلسات المتوقع أن تستمر يومين، فستكون أمام "أسانج" فرصة أخرى لعرض قضيته أمام محكمة في لندن مع تحديد موعد لجلسة كاملة، أما إذا خسر الطعن فسيكون قد استنفد كافة الطعون في المملكة المتحدة وسيدخل في عملية الترحيل، علماً بأن فريقه القانوني ألمح إلى أنه سيستأنف القرار أمام محاكم أوروبية.