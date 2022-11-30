"على وجه السرعة".. ألمانيا تدعو تركيا للامتناع عن اجتياح شمال سوريا والعراق

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم "الأربعاء"، تركيا إلى الامتناع عن أي غزو بري لشمال سوريا، أو توجيه ضربات عسكرية لشمال العراق.
وقالت "بيربوك" على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بوخارست، حضره أيضًا نظيرها التركي: "أدعو تركيا على وجه السرعة للامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها زيادة تصعيد العنف، مثل غزو بري محتمل لشمال سوريا، أو عمل عسكري في شمال العراق"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت: "يُطبق القانون الدولي بالطبع عندما يتعلق الأمر بالوقاية من أعمال الإرهاب".
وذكر مسؤولون أتراك، الاثنين الماضي، أن القوات التركية تحتاج إلى أيام فقط لتكون جاهزة لشنّ توغّل بري في شمال سوريا، الذي تهاجمه بأسلحة بعيدة المدى وطائرات حربية منذ أيام.