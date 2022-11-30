"على وجه السرعة".. ألمانيا تدعو تركيا للامتناع عن اجتياح شمال سوريا والعراق

وقالت "بيربوك" على هامش اجتماع لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في بوخارست، حضره أيضًا نظيرها التركي: "أدعو تركيا على وجه السرعة للامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها زيادة تصعيد العنف، مثل غزو بري محتمل لشمال سوريا، أو عمل عسكري في شمال العراق"؛ وفقًا لـ"رويترز".