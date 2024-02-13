"هيومن رايتس": الحوثيون يستغلون حرب غزة لتجنيد آلاف الأطفال في قواتهم

ويفرض الحوثيون قيوداً وأنظمة غير ضرورية على إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، وهو ما يرقى إلى مستوى عرقلة المساعدات الإنسانية، كما منعوا المساعدات من دخول مدينة تعز، التي يحاصرونها منذ العام 2015، وقيّدوا حركة النساء، ما منع العديد من عمال الإغاثة الإنسانية من القيام بعملهم.