احتجاجات شعبية على التعامل مع الفيضانات تعيق زيارة ملك إسبانيا لمناطق الكارثة

ويعود جزء من المشكلة إلى الخلافات السياسية، إذ ينتمي مازون وسانشيز إلى حزبين مختلفين. ووفقاً للنظام السياسي الإسباني، لا يمكن للحكومة الفيدرالية صرف أموال الطوارئ والموارد دون تفويض من الحكومة الإقليمية، وهو ما لم يحدث إلا بعد أربعة أيام من الكارثة.