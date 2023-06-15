"لجنة برلمانية": جونسون "ضلل عمدًا" نواب مجلس العموم بشأن "بارتي غيت"

توصلت لجنة برلمانية بريطانية، اليوم الخميس، إلى أن رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ضلّل نواب مجلس العموم فيما يتعلق بحفلات أقيمت خلال فترة الإغلاق المرتبطة بكوفيد في مقره بداونينغ ستريت عندما كان رئيسًا للوزراء.