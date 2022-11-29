كيف نجت مصر من المجاعة؟ هذا المشروع أقرّه "السيسي" قبل 8 أعوام

ويعد المشروع القومي للصوامع واحدة من خطط الدولة للحفاظ على الغذاء وتأمين المخزون الإستراتيجي منه، ويتضمن المشروع القومي للصوامع 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها في 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن، وهي: برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية، والقنطرة شرق- شمال سيناء، وطنطا بالغربية، ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية، ودمنهور بالبحيرة، والصباحية بالإسكندرية، وقنا، وشرق العوينات، الوادي الجديد، وبنها بالقليوبية، وبني سويف، والفيوم، وبهنسه، والشيخ فضل؛ حيث تضم مصر الآن 70 صومعة على مستوى محافظات الجمهورية، وهي مصممة بأحدث أسلوب وتكنولوجيا وتقنيات موجودة في العالم.