"واشنطن بوست" تكشف.. خدعة الهدوء الزائف التي صدّرتها "حماس" لإسرائيل قبل طوفان الأقصى

وذكرت "واشنطن بوست" أنه "لسنوات عديدة، ادّعت حماس، في تصريحاتها العامة ودبلوماسيتها الخاصة، أنها مهتمة ببناء غزة اقتصاديًّا أكثر من اهتمامها بتجديد الصراع مع إسرائيل"؛ مشيرة إلى أن "حماس امتنعت إلى حد كبير عن إطلاق الصواريخ على إسرائيل بعد عام 2021.. وفي مايو ظلت على الهامش بينما انخرطت حركة الجهاد الإسلامي، في صراع قصير الأمد مع إسرائيل".