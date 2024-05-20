"هل مر حقًا عبر المدينة؟".. اهتمام هزيل بزيارة "بايدن" إلى أتلانتا

تعرض الرئيس جو بايدن للسخرية من قبل النقاد على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب مقطع فيديو يظهر ما يبدو عدداً قليلاً من المؤيدين الذين رحبوا بموكب الرئيس في مدينة أتلانتا ذات الأغلبية الديمقراطية، حيث أقام حدثًا لجمع التبرعات لحملته الانتخابية وألقى خطاب التخرج في كلية مورهاوس.
وتساءل قسم الأبحاث في اللجنة الوطنية الجمهورية في تغريدة على موقع "إكس": "إذا مر موكب رئاسي عبر المدينة، ولكن لم يهتم به أحد على الإطلاق، فهل مر حقًا عبر المدينة؟" وأرفق التغريدة بمقطع فيديو يظهر شوارع خالية إلى حد كبير مع وجود بعض الأشخاص، الذين يقومون بتصوير الموكب، وفقاً لصحيفة "فوكس نيوز" الأميركية.
وأثارت لقطات الفيديو التي تظهر ما يبدو أنه نقص في الحماس لموكب "بايدن" انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي. ولم تظهر المقاطع المتداولة على الإنترنت سوى مقاطع قصيرة من أرصفة المدينة أثناء مرور الرئيس.
ونشرت إحدى المستخدمات على موقع "إكس" تدعى جوليا: "وصل بايدن إلى جورجيا للمشاركة في حدث انتخابي، ومر موكبه عبر مدينة أتلانتا ذات الأغلبية الديمقراطية. لم يهتم أحد"، فيما كتب مستخدم آخر على "إكس" بطريقة ساخرة: "تجمع الحشود في أتلانتا لمشاهدة موكب جو بايدن"، بينما سخر مستخدم آخر من اللقطات قائلاً: "يا له من حشد ضخم! الأشخاص الوحيدون هناك هم من ينتظرون عبور الشارع".
وجاءت زيارة "بايدن" إلى أتلانتا وسط احتجاجات وغضب أيضًا - حتى قبل هبوطه في المدينة - عندما أعرب طلاب كلية مورهاوس في وقت سابق من هذا الشهر عن استيائهم من الخطاب السياسي لـ"بايدن" في الكلية ذات الأغلبية السوداء، كما نظم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس احتجاجًا الجمعة الماضي انتقدوا فيه تعامل الولايات المتحدة مع الحرب في إسرائيل قبل خطاب "بايدن".
وأقام "بايدن" حدثًا لجمع التبرعات في حي باكهيد الراقي في أتلانتا السبت الماضي، حيث أشاد بالناخبين في جورجيا باعتبارهم السبب في فوزه على الرئيس السابق "ترامب" في عام 2020.
وحظيت زيارة "بايدن" إلى أتلانتا أيضًا باهتمام كبير بسبب استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أظهر تقدم "ترامب" على "بايدن" في أغلبية الولايات المتأرجحة الرئيسية، بما في ذلك جورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وأريزونا، كما شهد "ترامب" ارتفاعًا في الدعم بين الناخبين السود، مما أثار صدمة لدى شبكة سي إن إن الأسبوع الماضي عندما وجد استطلاع للرأي أن دعم الرئيس الخامس والأربعين قد تضاعف أكثر من مرتين ليصل إلى 22% مقارنة بعام 2020، وتعرض "بايدن" لانخفاض دعم الناخبين السود بنسبة 12%، لكنه لا يزال يحتفظ بفارق 47 نقطة.