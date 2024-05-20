"هل مر حقًا عبر المدينة؟".. اهتمام هزيل بزيارة "بايدن" إلى أتلانتا

وحظيت زيارة "بايدن" إلى أتلانتا أيضًا باهتمام كبير بسبب استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أظهر تقدم "ترامب" على "بايدن" في أغلبية الولايات المتأرجحة الرئيسية، بما في ذلك جورجيا وميشيغان ونيفادا وبنسلفانيا وأريزونا، كما شهد "ترامب" ارتفاعًا في الدعم بين الناخبين السود، مما أثار صدمة لدى شبكة سي إن إن الأسبوع الماضي عندما وجد استطلاع للرأي أن دعم الرئيس الخامس والأربعين قد تضاعف أكثر من مرتين ليصل إلى 22% مقارنة بعام 2020، وتعرض "بايدن" لانخفاض دعم الناخبين السود بنسبة 12%، لكنه لا يزال يحتفظ بفارق 47 نقطة.