بايدن: لا نيّة لديّ للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين

كما قال الرئيس الأميركي، إنه لا يعتقد أن بوتين سيستخدم سلاحاً نووياً تكتيكياً في الحرب مع أوكرانيا.. رداً على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أن بوتين يمكنه في الواقع استخدام سلاح نووي تكتيكي، قال بايدن: "حسناً، لا أعتقد أنه سيفعل ذلك".