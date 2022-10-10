متحدث خدمة الطوارئ الأوكرانية: قتلى وجرحى سقطوا جراء انفجارات كييف

سقط قتلى وجرحى، صباح الاثنين، جراء انفجارات ضخمة ضربت وسط العاصمة الأوكرانية كييف؛ وذلك قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن القومي الروسي بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، لدراسة الرد على تفجير جسر كيرتش الذي وقع السبت، وتتهم موسكو كييف بالضلوع في تدبيره.