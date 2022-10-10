متحدث خدمة الطوارئ الأوكرانية: قتلى وجرحى سقطوا جراء انفجارات كييف

سقط قتلى وجرحى، صباح الاثنين، جراء انفجارات ضخمة ضربت وسط العاصمة الأوكرانية كييف؛ وذلك قبيل اجتماع مرتقب لمجلس الأمن القومي الروسي بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، لدراسة الرد على تفجير جسر كيرتش الذي وقع السبت، وتتهم موسكو كييف بالضلوع في تدبيره.
وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ الأوكرانية في تصريحات صحفية: إن قتلى وجرحى سقطوا جراء القصف.
وذكر المتحدث: "لقد تأكدت التفاصيل".
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وكالة "رويترز" جثة واحدة على الأقل ملقاة في وسط شارع تَعَرض للقصف في كييف؛ بينما كان رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحرائق في الجوار.