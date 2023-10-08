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الرئيس الفلسطيني: نحمّل حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية قطع الإمدادات الأساسية إلى غزة

وجّه بتسيير قوافل إغاثة طبية وإنسانية إلى القطاع وتوفير الإمكانات المتاحة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

وجّه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحكومة والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الإمكانات المتاحة لإغاثة قطاع غزة.

وقال، إن أهلنا في غزة يتعرّضون لعدوان شامل واعتداءات وقتل من قِبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ما يستدعي أن نقدم كل شيء من شأنه التخفيف من معاناتهم سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والخيرية من خلال تسيير قوافل إغاثة إنسانية، وبصورة عاجلة، للتخفيف من مصابهم، مؤكدا أن غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان، شأنها في ذلك بقية الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف، نحمّل حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية قطع الإمدادات الأساسية عن أبناء شعبنا في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والزام سلطة الاحتلال بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه الشعب المحتل، وعلى المجتمع الدولي تحمُّل مسؤولياته أيضاً تجاه توفير الإغاثة الفورية لأبناء شعبنا الذي يعاني ويلات الحصار والحروب الإسرائيلية.

غزة
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محمود عباس

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