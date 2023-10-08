الرئيس الفلسطيني: نحمّل حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية قطع الإمدادات الأساسية إلى غزة

وقال، إن أهلنا في غزة يتعرّضون لعدوان شامل واعتداءات وقتل من قِبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ما يستدعي أن نقدم كل شيء من شأنه التخفيف من معاناتهم سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والخيرية من خلال تسيير قوافل إغاثة إنسانية، وبصورة عاجلة، للتخفيف من مصابهم، مؤكدا أن غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان، شأنها في ذلك بقية الأرض الفلسطينية المحتلة.