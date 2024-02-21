"أبو الغيط" يستنكر الفيتو "الثالث" ضدّ وقف إطلاق النار في غزة

وأشار إلى أن إفشال مشروع القرار يخصم من مصداقية المنظومة الأممية، ويعزّز من حالة الشلل التي تشهدها الأمم المتحدة، الأمر الذي يوفر غطاءً سياسيًا لإسرائيل لمواصلة العدوان، في ظل عجزٍ دولي عن إيقاف الجرائم الشنيعة التي تُرتكب كل يوم بحق المدنيين الفلسطينيين.