"محاكمات غير مسبوقة".. "ترامب" يهدّد بسجن خصومه إذا فاز بانتخابات الرئاسة

وفي حين حثّ مساعدو حملة "ترامب" وحلفاؤه على إبقاء تركيزه على "هاريس" وجعل الانتخابات استفتاءً على قضايا مثل التضخم وأمن الحدود، انحرف "ترامب" في الأيام الأخيرة بعيدًا عن المسار، فأدلى بتصريح مذهل لكاميرات الأخبار أمس الأول؛ حيث أثار سلسلة من الادعاءات السابقة بسوء السلوك الجنسي، واصفًا بعضها بالتفصيل الصريح، حتى وهو ينفي مزاعم متهميه. وقبل ذلك كان قد مثل طوعًا أمام المحكمة لجلسة استماع بشأن استئناف قرار وجده مسؤولًا عن الاعتداء الجنسي، مركزًا الاهتمام على مشاكله القانونية في المرحلة الأخيرة من الحملة.