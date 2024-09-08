"محاكمات غير مسبوقة".. "ترامب" يهدّد بسجن خصومه إذا فاز بانتخابات الرئاسة

قبل أيام قليلة من مناظرته الأولى، التي ستكون على الأرجح الوحيدة، مع كامالا هاريس؛ نشر دونالد ترامب تحذيرًا على موقعه للتواصل الاجتماعي مهددًا بسجن خصومه "المتورطين في سلوك غير أخلاقي" في هذه الانتخابات، التي ذكر أنها ستخضع لتدقيق مكثف.
وقال "ترامب": "عندما أفوز ستتم ملاحقة أولئك الذين تلاعبوا إلى أقصى حدّ يسمح به القانون؛ ممّا سيشمل أحكامًا بالسجن لفترات طويلة حتى لا يتكرّر هذا الانحراف في العدالة مرة أخرى"، محاولًا مرة أخرى إثارة الشكوك حول نزاهة انتخابات نوفمبر، على الرغم من أن الغش نادر الحدوث للغاية.
وأضاف المرشح الجمهوري: "يرجى الانتباه إلى أن هذا التعرض القانوني يمتدّ ليشمل المحامين والعاملين السياسيين والمتبرعين والناخبين غير الشرعيين ومسؤولي الانتخابات الفاسدين، سيتم البحث عن المتورطين في سلوك غير أخلاقي وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم بمستويات لم نشهدها من قبل في بلادنا للأسف"؛ وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وتمثل رسالة "ترامب" أحدث تهديداته باستخدام منصب الرئاسة للانتقام إذا فاز بفترة ثانية في المكتب البيضاوي، "لا يوجد دليل على نوع التزوير الذي يصر على أنه شوه انتخابات عام 2020 التي خسرها أمام جو بايدن، وفي الواقع أعلنت عشرات المحاكم والمسؤولون الجمهوريون في الولايات وإدارته نفسها أنه خسر بشكل عادل.
وقبل أيام فقط اعترف "ترامب" نفسه في مقابلة بودكاست بأنه قد "خسر" بالفعل، على الرغم من أنه ادعى أنه كان "بفارق ضئيل"، عندما هُزم في الواقع بنتيجة 306-232 في المجمع الانتخابي، وخسر التصويت الشعبي بأكثر من 7 ملايين صوت.
وفي حين حثّ مساعدو حملة "ترامب" وحلفاؤه على إبقاء تركيزه على "هاريس" وجعل الانتخابات استفتاءً على قضايا مثل التضخم وأمن الحدود، انحرف "ترامب" في الأيام الأخيرة بعيدًا عن المسار، فأدلى بتصريح مذهل لكاميرات الأخبار أمس الأول؛ حيث أثار سلسلة من الادعاءات السابقة بسوء السلوك الجنسي، واصفًا بعضها بالتفصيل الصريح، حتى وهو ينفي مزاعم متهميه. وقبل ذلك كان قد مثل طوعًا أمام المحكمة لجلسة استماع بشأن استئناف قرار وجده مسؤولًا عن الاعتداء الجنسي، مركزًا الاهتمام على مشاكله القانونية في المرحلة الأخيرة من الحملة.
واتّكأ "ترامب" أمس على شكاوى مألوفة عن كل شيء من اتهاماته إلى تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 أثناء حملته في إحدى أكثر المناطق الجمهورية عمقًا في ولاية ويسكونسن المتأرجحة، وفعل ذلك في تجمع خارجي في مطار وسط ويسكونسن؛ حيث تحدث خلف جدار من الزجاج المضاد للرصاص بسبب بروتوكولات أمنية جديدة بعد محاولة اغتياله الفاشلة في 13 يوليو.
ولا يوجد دليل على أنّ "بايدن" أو "هاريس" نائبة الرئيس، كان لهما أي تأثير على قرارات وزارة العدل الأمريكية أو المدعين العامين في الولايات لتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق، وتمت إدانة "ترامب" في محكمة ولاية نيويورك بتزوير السجلات التجارية بشكل إجرامي لإخفاء مدفوعات لإسكات ممثلة أفلام إباحية ادعت علاقة جنسية خارج إطار الزواج معه، ولا تزال هناك ثلاث قضايا جنائية منفصلة تتهمه بمحاولة إلغاء هزيمته أمام "بايدن" في انتخابات عام 2020 بالقوة، التي هاجم أنصاره بعدها مبنى الكابيتول الأمريكي أيضًا.
وتخلّى الرئيس السابق عن الإعداد التقليدي للمناظرة، واختار عقد التجمعات والفعاليات، بينما كانت "هاريس" معزولة في فندق تاريخي وسط مدينة بيتسبرغ، تعمل مع مساعديها منذ الخميس الماضي.
ووافقت المرشحة الديمقراطية حتى الآن على مناظرة واحدة، التي ستستضيفها قناة "أيه بي سي" الثلاثاء المقبل، من المتوقع أن يكون السباق بينها وبين "ترامب" في 5 نوفمبر متقاربًا وتنافسيًّا؛ وفقًا لاستطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" ونشرته اليوم.