باكستان.. "شريف" يدين إطلاق النار على موكب "خان" والأخير حالته مستقرة "فيديو"

ووفق "رويترز" قال رؤوف حسن، أحد كبار مساعدي "خان": إن الأخير أصيب برصاصة في قدمه خلال تجمع سياسي، لكنه في حالة مستقرة، مؤكدًا أن "هذه كانت محاولة لقتله".