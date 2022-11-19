إدانة حرب أوكرانيا وتقييمات أخرى.. إعلان مشترك بختام قمة "أبيك" ببانكوك

يشار إلى أنه تم استخدام عبارات مشابهة ولهجة مماثلة، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية في البيان الختامي في قمة مجموعة العشرين "G20"، التي عقدت في بالي في 15-16 نوفمبر، وفي هذا السياق قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: إن الإعلان الختامي لقمة مجموعة العشرين كان انتصارًا للفكر السليم، ونجح في تحييد العدوانية العمياء للغرب والتوصل إلى حل وسط.