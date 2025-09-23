أكثر من 100 ألف شريحة .. تفكيك شبكة ضخمة هددت الاتصالات في نيويورك

أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي، الثلاثاء، عن تفكيك شبكة هائلة تضم أكثر من 100 ألف شريحة هاتف محمول، كان يُمكن أن تُستخدم لتعطيل شبكات الاتصالات في مدينة نيويورك قبيل انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفق ما جاء في بيان رسمي للجهاز نقلته وسائل الإعلام الأميركية.
وأوضح البيان أن هذه الشبكة لم تكن تهديدًا عابرًا، بل أداة متكاملة لتنفيذ هجمات اتصالات واسعة النطاق. وأشار إلى أن المخاطر المحتملة شملت تعطيل أبراج الهواتف المحمولة وإحداث انقطاعات في الخدمة، إضافة إلى تمكين هجمات "قطع الخدمة" التي قد تشل الاتصالات في لحظات حساسة.
كما أوضح الجهاز أن هذه الشرائح كان يمكن استغلالها لتسهيل اتصالات مشفرة ومجهولة بين جهات إجرامية فاعلة، بما يشكل خطورة على الأمن القومي ويهدد سلامة البنية التحتية الحيوية في واحدة من أهم المدن الأميركية.
وأكدت السلطات أن العملية تأتي في إطار تعزيز الأمن المعلوماتي والاتصالاتي خلال فترة حساسة تشهد توافد قادة العالم على نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.