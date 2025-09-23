أكثر من 100 ألف شريحة .. تفكيك شبكة ضخمة هددت الاتصالات في نيويورك

وأوضح البيان أن هذه الشبكة لم تكن تهديدًا عابرًا، بل أداة متكاملة لتنفيذ هجمات اتصالات واسعة النطاق. وأشار إلى أن المخاطر المحتملة شملت تعطيل أبراج الهواتف المحمولة وإحداث انقطاعات في الخدمة، إضافة إلى تمكين هجمات "قطع الخدمة" التي قد تشل الاتصالات في لحظات حساسة.