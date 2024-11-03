ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 43,341 جراء العدوان الإسرائيلي المستمر

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي يدخل يومه الـ394، إلى 43,341 شهيدًا، بالإضافة إلى نحو 102,105 جريح، معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 27 فلسطينيًا وإصابة 86 آخرين بجروح متفاوتة، بعضها خطيرة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأكدت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر بحق عائلات فلسطينية في هذه الفترة، في ظل استمرار القصف المكثف على مختلف مناطق قطاع غزة.
كما أشارت الوزارة إلى وجود عشرات الشهداء تحت أنقاض المنازل المدمرة، حيث تعذر انتشالهم بسبب نقص الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.