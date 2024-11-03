ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة إلى 43,341 جراء العدوان الإسرائيلي المستمر

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي يدخل يومه الـ394، إلى 43,341 شهيدًا، بالإضافة إلى نحو 102,105 جريح، معظمهم من النساء والأطفال.