روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية على جسر القرم شُنّت بثلاثة زوارق "مسيّرة"

في السياق، أفادت وزارة الدفاع الروسيّة على منصة تلغرام: "في 2 سبتمبر، عند نحو الساعة 02:20 بتوقيت موسكو (23:20 بتوقيت غرينتش الجمعة)، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم".