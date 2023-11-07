المقاومة تدمّر آليات عسكرية إسرائيلية حاولت التقدُّم في خان يونس

وتسعى إسرائيل منذ سنوات إلى تهديم الأنفاق التي تشكل غطاءً، وحصناً منيعاً لمقاتلي حماس، حيث يُشكّل أي غزوٍ بري لقطاع غزة جملة من التحديات أمام عناصر الجيش الإسرائيلي، التي من المرجّح أن تواجه الأفخاخ المتفجّرة والأنفاق التابعة لحماس، ويجب عليها أيضاً تقييم سلامة أكثر من 200 رهينة اختطفها المسلحون.