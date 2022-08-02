إسبانيا.. فرض قيود على تشغيل التكييف والإضاءة في مباني القطاع العام والخاص

ونصت القواعد الجديدة على أنه لن يُسمح لكل مباني القطاع العام ومراكز التسوق ودور السينما وأماكن العمل والفنادق ومحطات القطارات والمطارات بخفض درجة حرارة الجو عن 27 درجة مئوية في الصيف، ولا زيادتها عن 19 درجة في الشتاء.