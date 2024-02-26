تصعيد متبادل .. "حزب الله" يعلن إطلاق 60 صاروخاً على موقع إسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني، إطلاق 60 صاروخ كاتيوشا على موقع عسكري إسرائيلي في الجولان، رداً على هجوم شنته تل أبيب على مدينة بعلبك في وقت سابق اليوم (الاثنين)، في تصعيد متبادل من الجانبين للاشتباكات بينهما منذ اندلاع حرب غزة.