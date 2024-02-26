تصعيد متبادل .. "حزب الله" يعلن إطلاق 60 صاروخاً على موقع إسرائيلي

أعلن "حزب الله" اللبناني، إطلاق 60 صاروخ كاتيوشا على موقع عسكري إسرائيلي في الجولان، رداً على هجوم شنته تل أبيب على مدينة بعلبك في وقت سابق اليوم (الاثنين)، في تصعيد متبادل من الجانبين للاشتباكات بينهما منذ اندلاع حرب غزة.
وقال الحزب في بيان: "إن القصف جاء دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ورداً على العدوان الصهيوني على محيط مدينة بعلبك في البقاع والاعتداءات على القرى والمنازل المدنية".
وأوضح أن الهجوم استهدف مقر قيادة فرقة الجولان بجيش الاحتلال الإسرائيلي.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد شن في وقت سابق من اليوم غارات استهدفت منشآت تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، بينهما اثنين من عناصر الحزب.