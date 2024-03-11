"ستولتنبرج": انضمام السويد "للناتو" يظهر فشل "بوتين" في حربه على أوكرانيا

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرج، اليوم (الاثنين)، أن "انضمام السويد للناتو، يظهر فشل الرئيس فلاديمير بوتين في استراتيجية حربه في أوكرانيا والمتمثلة بإضعاف الحلف".
وقال "ستولتنبرج": "إن غزو روسيا لأوكرانيا، لم يدفع فحسب السويد وفنلندا، الدولتين غير المنحازتين سابقاً، إلى اللجوء للمظلة الدفاعية للحلف، إنما جعل أيضاً أوكرانيا أقرب إلى عضوية الناتو من أي وقت مضى"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وبعد قرنين من الحياد، ثم عدم الانحياز العسكري، وعامين من المفاوضات، أصبحت السويد رسمياً، الخميس الماضي، العضو الثاني والثلاثين في "الناتو"، ما يمثّل تحوّلاً كبيراً لدولة بقيت حتى عام 2022، حريصة على تجنب إغضاب جارتها روسيا.