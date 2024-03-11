"ستولتنبرج": انضمام السويد "للناتو" يظهر فشل "بوتين" في حربه على أوكرانيا

وبعد قرنين من الحياد، ثم عدم الانحياز العسكري، وعامين من المفاوضات، أصبحت السويد رسمياً، الخميس الماضي، العضو الثاني والثلاثين في "الناتو"، ما يمثّل تحوّلاً كبيراً لدولة بقيت حتى عام 2022، حريصة على تجنب إغضاب جارتها روسيا.