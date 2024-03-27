"مقررة أممية": إسرائيل ارتكبت 3 جرائم إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين تستحق العقاب

جاء ذلك في تقرير قدّمته فرانشيسكا؛ إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، ذكرت فيه أن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية، وهي: التسبُّب في أذى جسدي أو نفسي خطير لأعضاء مجموعة من البشر، وتعمُّد فرض ظروفٍ معيشية على المجموعة؛ بهدف تدميرها الجسدي كلياً أو جزئياً، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة.