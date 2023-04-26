"الجيش السوداني": لا تفاوض مع المتمردين بالجنوب أو بأي دولة أخرى

ودخل الاقتتال الدامي في السودان يومه الثاني عشر، اليوم الأربعاء، فيما لقي اتفاق وقف النار المعلن لمدة ثلاثة أيام في السودان التزاماً جزئياً في الخرطوم مع بدء سريانه أمس، وسط تسارع في عمليات إجلاء الرعايا الأجانب.