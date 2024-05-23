بعد 4 أيام من مصرعه.. دفن الرئيس الإيراني بمشهد وانتخابات الرئاسة في يونيو

بعد 4 أيام من مصرعه في حادث تحطم طائرة هيلكوبتر مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان و6 آخرين، دُفِنَ اليوم الخميس الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مدينة مشهد.