بعد 4 أيام من مصرعه.. دفن الرئيس الإيراني بمشهد وانتخابات الرئاسة في يونيو

بعد 4 أيام من مصرعه في حادث تحطم طائرة هيلكوبتر مع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان و6 آخرين، دُفِنَ اليوم الخميس الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مدينة مشهد.
وبحسب "رويترز"، كان يُنظر إلى رئيسي (63 عامًا) على نطاق واسع باعتباره مرشحًا لخلافة علي خامنئي (85 عامًا) صاحب السلطة المطلقة في إيران.
ويتولى محمد مخبر، الذي كان النائب الأول للرئيس، منصب الرئيس المؤقت حاليًا حتى إجراء الانتخابات في يونيو.
وقُتِلَ 8 من الركاب وأفراد الطاقم عندما تحطمت الطائرة الهليكوبتر التي تقلهم في منطقة جبلية قرب الحدود الأذربيجانية.
وأُقيمت مراسم تأبين وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في مقر وزارة الخارجية بطهران، وسيدفن في مرقد الشاه عبدالعظيم، وهو ضريح يدفن فيه سياسيون وفنانون إيرانيون بارزون جنوبي طهران.
وأعلنت إيران الحداد لخمسة أيام على رئيسي، بينما من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 28 يونيو.