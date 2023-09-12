"شولتس" يقلّل من آمال التوصل لحل سلمي سريع في أوكرانيا

وذكر المستشار الألماني أن "الجانبين كانا قد تحدثا معًا، لكن كل ما كان من الممكن أن يكون تفاهمًا، تم إفساده؛ لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان فقط يستغلّ الوقت لدفع قواته حول أوكرانيا بعد فشل الهجوم على العاصمة كييف، ولبدء الهجوم على شرق أوكرانيا، وتلك المفاوضات لم تعد ناجحة لهذا السبب".