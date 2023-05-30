رئيس الوزراء البريطاني يزور واشنطن الأسبوع المقبل

يُجري رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع المقبل في واشنطن، بشأن تحسين العلاقات الاقتصادية وسبل الحفاظ على دعم أوكرانيا عسكرياً في صراعها مع روسيا، بحسب ما أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم (الثلاثاء).