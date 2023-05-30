رئيس الوزراء البريطاني يزور واشنطن الأسبوع المقبل

يُجري رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع المقبل في واشنطن، بشأن تحسين العلاقات الاقتصادية وسبل الحفاظ على دعم أوكرانيا عسكرياً في صراعها مع روسيا، بحسب ما أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم (الثلاثاء).
وأوضح المتحدث أن "سوناك" سيكون في واشنطن يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، وسيلتقي "بايدن" وأعضاء من الكونجرس وكبار رجال الأعمال الأمريكيين، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف أن الزيارة ستكون فرصة لاستكمال المناقشات التي أجراها رئيس الوزراء والرئيس بايدن في الأشهر الأخيرة حول تعزيز مستوى التعاون والتنسيق بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة بشأن التحديات الاقتصادية التي ستحدد مستقبلنا.