لبنان .. القصف الإسرائيلي يخلّف 466 حالة وفاة و1904 جرحى

وأوضحت أن نوعية الإصابات توزعت إلى 43 في المائة ناتجة عن صدمة، و33 في المائة عن انفجار، و16 في المائة عن تعرض كيميائي، كاشفة عن نزوح 96 ألفاً و829 شخصاً حتى يوم 27 يونيو الماضي.