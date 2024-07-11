لبنان .. القصف الإسرائيلي يخلّف 466 حالة وفاة و1904 جرحى

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 466 حالة وفاة و1904 إصابات جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، حتى الثلاثاء الماضي.
وقالت الوزارة، في تقرير تراكمي للطوارئ الصحية للحرب في جنوب لبنان، وفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الخميس، إن 86 في المائة من الإصابات من الذكور، و95 في المائة منهم من الجنسية اللبنانية.
وأشارت "الصحة اللبنانية" إلى أن 56 في المائة من الإصابات أعمارهم بين 25 و44 عاماً.
وأوضحت أن نوعية الإصابات توزعت إلى 43 في المائة ناتجة عن صدمة، و33 في المائة عن انفجار، و16 في المائة عن تعرض كيميائي، كاشفة عن نزوح 96 ألفاً و829 شخصاً حتى يوم 27 يونيو الماضي.
وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة لـ"حزب الله"، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.