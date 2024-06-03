الكرملين: اتفاق "أوبك+" صدر كنتاج توافق الآراء والاتفاقات العامة

وشدد المسؤول الروسي على أن الاتفاقية تعمل على بث الاستقرار في سوق الطاقة العالمية، وقال للصحفيين اليوم الاثنين: "روسيا تشارك بنشاط في حوارات (أوبك+)، ونتخذ موقفا مسؤولا للغاية وجميع القرارات التي يتم اتخاذها هي نتاج توافق الآراء والاتفاقات العامة، ونعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية".