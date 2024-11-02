من عالمين مختلفين.. شاهد "ترامب" و"هاريس" كما لم ترهما من قبل

وقال "ترامب": إن السنوات الخمس التي قضاها في أكاديمية نيويورك العسكرية، والتي بدأت عام 1959، منحته تدريبًا عسكريًّا وساعدت في تشكيل مهاراته القيادية، ثم بعد ذلك لم يشارك في حرب فيتنام بسبب خمسة تأجيلات، أربعة منها لأسباب أكاديمية، وواحدة بسبب نتوءات في العظام.