تحذير من "تهديد خطير للأمن القومي" الأمريكي.. ومطالب لـ"بايدن" برفع السرية عن المعلومات

قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، للصحفيين: "لقد رأيت بيان تيرنر حول هذه القضية وأريد أن أؤكد للشعب الأمريكي أنه ليست هناك حاجة لإثارة القلق العام"، مضيفاً: "سنعمل معا لمعالجة هذه المسألة كما نفعل مع كل الأمور الحساسة التي يتم تصنيفها".