تحذير من "تهديد خطير للأمن القومي" الأمريكي.. ومطالب لـ"بايدن" برفع السرية عن المعلومات

أكد رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي، في بيان الأربعاء، أن اللجنة أتاحت لجميع أعضاء الكونغرس الحصول على معلومات بشأن "تهديد خطير للأمن القومي" لم يحدده.
وتفصيلاً، قال النائب مايك تيرنر: "أطالب الرئيس (جو) بايدن برفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد حتى يتمكن الكونغرس والإدارة وحلفاؤنا من مناقشة علنا الإجراءات اللازمة للاستجابة لهذا التهديد".
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأربعاء، أن المعلومات الاستخباراتية المعنية تتعلق بروسيا، فيما أكد عضو اللجنة النائب جيم هايمز أن الأمر ليس ملحا للغاية وأنه لا ينبغي للأمريكيين أن "يشعروا بالذعر".
وأضاف: "لكن هذا أمر تحتاج الإدارة الأمريكية إلى معالجته على المدى المتوسط إلى الطويل"، وفقاً لسكاي نيوز عربية.
قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، للصحفيين: "لقد رأيت بيان تيرنر حول هذه القضية وأريد أن أؤكد للشعب الأمريكي أنه ليست هناك حاجة لإثارة القلق العام"، مضيفاً: "سنعمل معا لمعالجة هذه المسألة كما نفعل مع كل الأمور الحساسة التي يتم تصنيفها".
وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إنه "فوجئ" بمحاولة تيرنر الكشف عن هذه المعلومات.