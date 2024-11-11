زرعها "الموساد".. تايوان تحسم الجدل بشأن المسؤول عن "تفجيرات بيجر حزب الله"

وأضاف أن "إنتاج أجهزة البيجر التي تم تفجيرها في لبنان تم خارج تايوان"، فيما أكد الادعاء العام في تايبيه عدم ضلوع أفراد أو شركات تايوانيين في تفجير أجهزة الاتصال العائدة لحزب الله، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".