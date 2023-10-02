بعد هجوم أنقرة.. تركيا تشن ضربات جوية ضدّ "الإرهابيين" في شمال العراق

وقال بيان صادر عن الوزارة إن "عملية جوية شُنت على مناطق في متين وهاكورك وقنديل وكارة، في شمال العراق، في الأول من أكتوبر الساعة 21:00، من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني وعناصر إرهابية أخرى، ومنع الهجمات الإرهابية القادمة من شمال العراق ضدّ شعبنا وقواتنا الأمنية، وضمان أمن حدودنا".